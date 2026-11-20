Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мировой судья судебного участка № 464 района Покровское-Стрешнево вынес судебные приказы о взыскании с игрока московского футбольного клуба "Локомотив" Георгия Джикии 88 853 рублей задолженности по взносам за капитальный ремонт двух квартир, а также расходов по уплате госпошлины. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе инстанции.

Заявления в суд подал столичный региональный оператор. При этом в 2024 году с Джикии уже взыскивали более 80 тысяч рублей задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее суд в Москве зарегистрировал иск к певице Клаве Коке (настоящее имя – Клавдия Высокова. – Прим. ред.), от которой требовали внести плату за жилую площадь и коммунальные услуги. Заявление направила Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК). Документы поступили в суд в конце лета.

