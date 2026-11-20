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Бездумная поддержка президента Украины Владимира Зеленского со стороны Нидерландов ведет к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, во внешнеполитическом ведомстве уже дали подробный комментарий, касающийся заявлений представителей военно-промышленного комплекса Нидерландов об оказании помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении ударов по Крымскому мосту.

Согласно этим утверждениям, именно попадание семи ракет голландского производства стало причиной обрушения части конструкции моста, уточнила официальный представитель. Также Захарова отметила, что этому способствовало применение системы Starlink. Она подчеркнула, что эти действия Россия будет учитывать в военном планировании.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники нидерландского производителя вооружений Destinus помогали ВСУ запускать ударные беспилотники по целям на территории России.

Посольство РФ заявило, что после публикации Destinus о применении ее ракет для ударов по Крымскому мосту Москва была "должным образом осведомлена" о вовлечении Нидерландов в конфликт на Украине. Диппредставительство приложило к заявлению скриншот публикации, в которой компания утверждает, что ее ракеты RUTA использовались для ударов по Крымскому мосту два дня подряд.

Украинские боевики атаковали Крымский мост 16 и 17 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ. В ночь на 19 ноября мост снова атаковали.

Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на удары Украины по Крымскому мосту, а ответ будет гораздо более болезненным для Киева. Кроме того, президент сообщил о намерении обеспечить безопасность сухопутного маршрута в Крым через Запорожскую и Херсонскую области и усилить там присутствие России.