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Мэра Парижа Эммануэля Грегуара заподозрили в опоздании на заседание городского совета из-за ночной игры в GTA VI. Об этом сообщил Alerteslnfos в соцсети X.

Поводом для предположений стал пост мэра в соцсетях, посвященный выходу игры. В полночь 19 ноября Грегуар опубликовал обратный отсчет до релиза, сопроводив его подписью "Погнали!!!!". На следующее утро в соцсетях распространилась информация, что мэр не появился к началу заседания, назначенного на 09:00, а пришел только к полудню – с опозданием на 3 часа.

Пользователи предположили, что ночь он провел за видеоигрой, однако сам градоначальник обвинения опроверг. По его словам, утром он был на рабочей встрече, а затем вел заседание совета.

"Спасибо за беспокойство о моем расписании", – написал он в X.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября и вызвал ажиотаж по всему миру. Только в одной Великобритании около 3 миллионов жителей планировали взять больничный или отгул, чтобы сыграть в новую видеоигру.

При этом британские школы попросили семьи учеников проследить, чтобы дети не пропускали занятия из-за выхода GTA. Некоторые учреждения даже решили разыграть подарочные сертификаты среди школьников с полной посещаемостью.