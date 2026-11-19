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Около 3 миллионов жителей Великобритании собираются взять больничный или отгул, чтобы сыграть в новую видеоигру Grand Theft Auto (GTA) VI от Rockstar Games, сообщает газета Daily Mail.

Игра стала доступна в Великобритании в полночь 19 ноября.

Тогда же GTA VI вышла в мировой релиз. Первыми новинку получили игроки из Новой Зеландии. Видеоигра доступна владельцам консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S и переведена на русский язык.

На фоне выхода GTA VI депутат Госдумы Виталий Милонов призвал россиян не превращать релиз игры в повод для "сумасшедшего поклонения". По словам парламентария, погружение в мир виртуального американского криминала принесет головную боль, раскаяние и чувство пустоты после долгих часов за игрой.

