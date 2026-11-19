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Полностью отказаться от ядерного оружия и уничтожить имеющиеся арсеналы необходимо для создания мира без ядерной угрозы. С таким призывом выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

"Ядерное оружие – это дамоклов меч, висящий над головой человечества", – заявил китайский лидер.

Отдельно Си Цзиньпин высказался о недопустимости ядерного конфликта. По его словам, такую войну невозможно выиграть, поэтому мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы не допустить ее начала. Он также призвал соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия.

Говоря о международных отношениях, председатель КНР указал на необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность государств. Кроме того, он выступил за отказ от вмешательства во внутренние дела друг друга.

Путин, Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США. Она проходит в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" – символа долговечности и благополучия.

