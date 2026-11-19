Фото: depositphotos/blinow61

В Улан-Удэ с 1 декабря пенсионеры, инвалиды всех категорий, а также студенты вузов и колледжей смогут ездить в муниципальном транспорте за 1 рубль. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем канале в MAX.

Акция продлится до 31 марта 2027 года. Она реализуется в рамках проекта по использованию банковских карт "Мир" для льготного проезда.

Чтобы воспользоваться льготой в декабре, карту "Мир" любого банка нужно до конца ноября привязать к своему аккаунту на портале Госуслуг. На одного человека можно зарегистрировать только одну карту.

Если привязать карту в декабре, январе или феврале, возможность оплаты будет действовать с первого числа следующего месяца.

Ранее в России предложили ввести льготы на такси для семей с детьми. По мнению лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, разницу в цене перевозчикам можно было бы компенсировать за счет регионального или федерального бюджета.