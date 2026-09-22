В Москве запустили интерактивный гид по проезду для ветеранов боевых действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный департамент информационных технологий запустил интерактивный гид по проезду по карте москвича для ветеранов боевых действий. Сервис пошагово объясняет, как оформить транспортную льготу, почему карта может не работать на МЦД и в пригородных электропоездах и что делать в разных ситуациях, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Чтобы воспользоваться гидом, нужно нажать кнопку "Начать" и ответить на несколько вопросов. Сначала сервис предложит проверить статус карты москвича на mos.ru, после чего в зависимости от результата подскажет дальнейшие действия.

В частности, гид может направить пользователя на перевыпуск карты или экспертизу в центре "Мои документы", а также объяснить причины отсутствия льготного проезда.

В сервисе также собрали ссылки на необходимые онлайн-услуги, примеры сообщений с портала mos.ru и контакты для консультации. Отдельно объясняется порядок оформления бесплатного проезда в пригородных электропоездах и на МЦД.

Ветераны боевых действий могут получать транспортную льготу в двух формах – бесплатного проезда или денежной компенсации. После установления льготного статуса набор социальных услуг автоматически предоставляется в денежном эквиваленте. Чтобы пользоваться бесплатным проездом на пригородных электричках и МЦД, необходимо выбрать натуральную форму льготы.

Для этого заявление нужно подать до 1 октября 2026 года на портале госуслуг. Бесплатный проезд в пригородных электропоездах, включая МЦД, станет доступен с 1 января 2027 года. Если заявление не подать в установленный срок, на следующий год сохранятся денежные выплаты, а карта не будет работать на МЦД и в пригородных электричках.

По карте москвича ветеранам также доступен бесплатный проезд в наземном городском транспорте Москвы и области, метро, МЦК и "Аэроэкспрессе". В пригородных электропоездах и на МЦД необходимо записать на карту разовый безденежный билет или активировать функцию "Быстрый проход".

Кроме того, держатели карты могут получать скидки более чем в 9 тысячах партнерских точек, пользоваться ею как единым читательским билетом в городских библиотеках и записываться к врачу через инфоматы поликлиник. Горожане старшего возраста также могут отмечать по карте посещения занятий проекта "Московское долголетие".

Между тем в Москве участникам спецоперации и их родственникам доступен перечень налоговых льгот. В частности, они освобождаются от налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости по выбору – квартиры, дома, гаража, машино-места или хозпостройки до 50 квадратных метров. Кроме того, для одного транспортного средства можно отменить транспортный налог.