Фото: портал мэра и правительства Москвы

За минувшие сутки в столице выпало 10 миллиметров осадков – 20% месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Снежный покров в Москве подрос с 2 до 4 сантиметров", – написал Тишковец со ссылкой на данные опорной метеостанции ВДНХ.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что снежный покров в Москве сойдет к вечеру 19 ноября. По его словам, это связано с активным повышением температуры воздуха. В частности, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого расположен над востоком Балтийского моря.

При этом к настоящему моменту снегом покрыто около 90% территории России. Сугробы высотой до полуметра местами зафиксированы в Центральной Сибири и на Дальнем Востоке. Тишковец заявлял, что такого объема снега хватило бы, чтобы покрыть почти всю Антарктиду, половину Африки или практически весь Китай и США вместе.

