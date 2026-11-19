Фото: кадр из фильма "Искусственный интеллект"; режиссер – Лука Гуаданьино; производство – Amazon MGM Studios, Frenesy Film Company, Heyday Films

Биографическая драма Луки Гуаданьино "Искусственный интеллект" выйдет в российский кинопрокат 21 января. Главные роли в картине исполнили Юра Борисов и Эндрю Гарфилд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Вольга".

В основе сюжета – история создания компании OpenAI и ее последующего развития. Главный герой – молодой ученый Илья Суцкевер, которого сыграл Борисов. Он мечтал продолжить дело своего университетского наставника Джеффри Хинтона, названного в картине "крестным отцом ИИ", и разработать технологию, способную избавить человечество от главных бед.

Чтобы ускорить перемены, Суцкевер объединяет усилия с опытным игроком Кремниевой долины Сэмом Альтманом (Гарфилд) и другими предпринимателями-идеалистами. Вместе они основывают компанию, которая вскоре выпустит ChatGPT.

Помимо Борисова и Гарфилда, в фильме снялись Моника Барбаро, Купер Хоффман, Марк Райлэнс, Айк Баринхолц и другие. Музыку написал Дэймон Албарн – фронтмен Blur и сооснователь Gorillaz. Мировая премьера прошла на Нью-Йоркском кинофестивале.

Ранее сообщалось, что Борисова планируют выдвинуть на премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль". Саму картину тоже планируют представить во всех основных категориях.

Сам Борисов назвал чудом новости о своей вероятной номинации за роль сооснователя OpenAI. По его словам, ему бы очень хотелось, чтобы люди посмотрели этот фильм.