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12 октября, 18:27

Культура

Актер Юра Борисов назвал чудом вероятную номинацию на "Оскар"

Фото: AP Photo/Invision/Scott A Garfitt

Российский актер Юра Борисов назвал чудом новости о своей вероятной номинации на премию "Оскар" за роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Об этом он рассказал изданию Variety.

"Это чудо. Непредсказуемо. Я даже не знаю, что сказать. Мне бы очень хотелось, чтобы люди посмотрели этот фильм", – сказал Борисов.

При этом актер отметил, что не фокусируется на возможной номинации.

Ранее СМИ сообщили, что Борисова планируют выдвинуть на премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль". Саму картину тоже планируют представить во всех основных категориях.

Борисов уже вошел в историю премии как первый российский актер, получивший номинацию на "Оскар" за роль второго плана в фильме Шона Бэйкера "Анора". Однако тогда награду в данной номинации забрал американский актер Киран Калкин за свою роль в "Настоящей боли" режиссера Джесси Айзенберга.

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