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08 октября, 15:52

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Deadline: Эмилия Кларк и Джош Бролин снимутся в сериале "Дорожная карта счастья"

Актеры Эмилия Кларк и Джош Бролин снимутся в сериале "Дорожная карта счастья"

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell; AP Photo/Invision/Millie Turner

Британские актеры Эмилия Кларк и Джош Бролин снимутся в документальном сериале "Дорожная карта счастья". Об этом сообщает портал Deadline.

Вместе с ними в проекте примут участие американские актеры Джейсон Момоа, Элайджа Вуд и Алек Болдуин, а также артистка Шейлин Вудли. Ведущий шоу Дарин Олиен вместе с приглашенными знаменитостями отправится в разные уголки планеты. Сериал продемонстрирует, как разные культуры понимают гармонию и благополучие.

Согласно плану съемок, Кларк появится в эпизоде о Португалии, где, по данным международных исследований, растут одни из самых счастливых детей в мире. Бролин станет героем финальной серии, действие которой развернется в Финляндии, занимающей верхние строчки мировых рейтингов по уровню счастья.

"Мы тратим так много жизни в погоне за успехом, ответами или следующей целью, но счастье часто оказывается гораздо тише. Участие в этом путешествии по Финляндии напомнило мне, что человеческая связь, простота и умение быть "здесь и сейчас" могут быть самыми мощными вещами, которые у нас есть", – поделился Бролин своими впечатлениями от съемок.

Кларк известна по сериалу "Игра престолов", а Бролин – по фильмам киновселенной Marvel.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что российский актер Юра Борисов снимется в фильме "Арена", который станет режиссерским дебютом мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек. Последняя охарактеризовала кинокартину как "эпическую, романтическую и приключенческую".

Сценарий Хайек написала самостоятельно. Съемки проходят в штатах Кинтана-Роо и Веракрус. В ленте также появится британская модель и актриса Кара Делевинь. Продюсерами выступят Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез.

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