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07 сентября, 15:47

Шоу-бизнес

Брендан Фрейзер подтвердил начало съемок четвертой "Мумии"

Фото: legion-media.com/SIPA/JP PARIENTE

Съемки четвертой части фильма "Мумия" начинаются уже 7 сентября. Об этом актер и исполнитель роли Рика О’Коннелла Брендан Фрейзер рассказал в интервью французскому телеканалу Canal+.

Предыдущий фильм культовой франшизы вышел в 2008 году. Картина получила сдержанные оценки критиков.

О планах снять продолжение стало известно в 2024 году. Премьера новой части "Мумии" запланирована на 15 октября 2027 года. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Ранее Фрейзер намекал, что вернется в четвертой части оригинальной трилогии. По его словам, он ждал звонка 20 лет и пора дать поклонникам то, чего они хотят. Также сообщалось, что к своей роли в сиквеле вернется и актриса Рэйчел Вайс. Уточнялось, что новый фильм станет не перезапуском, а прямым продолжением "Мумии".

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