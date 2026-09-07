Скончался историк и архивист Андрей Серков

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Российский историк и архивист Андрей Серков ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщили РИА Новости в его окружении.

По словам собеседника журналистов, историк был "не очень здоровым" человеком, однако его смерть стала неожиданностью. Он скончался в ночь на 7 сентября.

Церемония прощания начнется в 12:00 10 сентября в Городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивиста кремируют.

Андрей Серков был кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Он изучал историю масонства, литературы и культуры.

