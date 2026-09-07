07 сентября, 16:55Наука
Скончался историк и архивист Андрей Серков
Фото: imli.ru
Российский историк и архивист Андрей Серков ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщили РИА Новости в его окружении.
По словам собеседника журналистов, историк был "не очень здоровым" человеком, однако его смерть стала неожиданностью. Он скончался в ночь на 7 сентября.
Церемония прощания начнется в 12:00 10 сентября в Городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивиста кремируют.
Андрей Серков был кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Он изучал историю масонства, литературы и культуры.