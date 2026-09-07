В СВАО построят шесть новых производств в рамках масштабных инвестпроектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Северо-Восточном административном округе Москвы в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) планируется создать шесть новых производственных объектов. Совокупный объем частных инвестиций превысит 18 миллиардов рублей, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что масштабные инвестиционные проекты позволяют Москве последовательно расширять промышленную инфраструктуру и формировать новые высокотехнологичные производства в округах столицы и что в СВАО в рамках этого механизма реализуется ряд проектов в сферах медицины и фармацевтики, а также легкой, химической и электронной промышленности.

По его словам, здесь появятся производства лекарственных и косметических средств, предприятия по выпуску ортопедических медицинских изделий, а также по изготовлению одежды. После ввода новых промышленных площадей в эксплуатацию на северо-востоке столицы будет создано свыше 1,8 тысячи новых рабочих мест.

Как отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, для строительства шести объектов инвесторам было выделено более 19 гектаров земли на условиях льготной аренды – по одному рублю в год. Производственные мощности появятся в пяти районах: Северном, Свиблове, Останкинском, Отрадном и Южном Медведкове.

В частности, сейчас в рамках одного из проектов строится крупное фармацевтическое предприятие. Для него был предоставлен участок площадью 15,5 гектара.

"После завершения строительства оно обеспечит доступность и своевременное наличие в аптеках и медицинских организациях лекарственных препаратов из плазмы крови, произведенных в столице", – передает слова Соловьевой портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты Мосгосстройнадзора осуществляют контроль за строительным циклом промышленных объектов в Москве на всех стадиях – от подготовительного этапа до сдачи проекта. По словам руководителя ведомства Антона Слободчикова, на данный момент в стадии строительства находятся пять производственных комплексов, чья общая площадь превышает 150 тысяч квадратных метров.

На площадках уже проведено восемь выездных проверок, в ходе которых инспекторы оценили соответствие выполненных работ и применяемых материалов требованиям проектной документации.

Одним из ключевых производств, создаваемых на северо-востоке столицы, станет завод компании "Фармстандарт". После ввода в эксплуатацию предприятие создаст свыше одной тысячи рабочих мест.

Объект будет выполнять функции логистического центра для хранения и дальнейшей поставки лекарственных препаратов, поступающих с производства, которое формируется на площадке особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Масштабные инвестиционные проекты реализуют в столице с 2016 года. По ним инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.

Ранее появилась информация о том, что проект логистического центра в Филимонковском районе Новомосковского округа прошел госэкспертизу и получил положительное заключение.

Здание общей площадью более 70 тысяч квадратных метров появится на свободном участке в 15 гектаров, расположенном на пересечении улиц Александра Печерского и Рабочей (Филимонковский район, квартал 290, участок 6).

