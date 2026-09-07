Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение в Гагаринском тоннеле восстановили после ДТП на внешней стороне Третьего транспортного кольца, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Ограничение было связано с автоаварией на внешней стороне ТТК. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб, обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.

Кроме того, до этого авария произошла в Раменском, у одного из домов на улице Михалевича. Предварительно, водитель легкового автомобиля выезжал с прилегающей территории и столкнулся с микроавтобусом.

В результате травмы получили пять человек. Выяснение обстоятельств инцидента находится на контроле подмосковной прокуратуры.

