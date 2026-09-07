Мотоциклист пострадал в ДТП с четырьмя машинами на МКАД

Мотоциклист пострадал в ДТП с четырьмя машинами на 76-м километре МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В результате столкновения движение в данном районе было затруднено на 7 километров. Водителей просили учитывать ограничения при планировании маршрута.

На месте работают сотрудники оперативных служб, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого на 48-м километре Каширского шоссе в Домодедове врезались рейсовый автобус и мотоцикл Honda. Мотоциклист 1987 года рождения погиб на месте от полученных травм. Вскоре на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции для установления обстоятельств.