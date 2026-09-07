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07 сентября, 09:59

Общество

Июльское тепло вернется в Москву 10 сентября

Фото: foto.mos.ru

Июльская погода ожидает москвичей в четверг, 10 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Начнется бабье лето", – отметил он.

По его словам, в этот день солнечную и сухую погоду обеспечит область высокого атмосферного давления, а юго-западные воздушные потоки, в свою очередь, принесут субтропический воздух. Ночью температура в Москве составит 10–13 градусов, а днем – от 23 до 26 градусов.

Тем не менее в последний рабочий день через регион пройдет холодный атмосферный фронт с грядой кучево-дождевых облаков и ливнем. Таким образом, в пятницу, 11-го числа, на один квадратный метр площади прольется до 6 литров осадков. При этом ночью будет 13–16 градусов, а днем – 18–21 градус.

В выходные в средней полосе России днем термометры покажут 16–19 градусов. При этом атлантические циклоны один за другим будут перемещаться по траектории, похожей на конвейерную ленту, что на фоне относительно стабильной температуры будет комфортно для метеочувствительных людей.

В целом сентябрь в Москве ожидается теплее климатической нормы, при этом осадков в столице может выпасть больше обычного, указывали ранее синоптики. Среднемесячная температура в первый месяц осени будет на 0,5–1,5 градуса выше нормы, которая составляет 11,9 градуса.

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