Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве 5 и 6 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По данным метеоролога, на ВДНХ за выходные выпало 13,6 миллиметра осадков, а в Тушино – 22,7 миллиметра осадков.

"Самым неприятным моментом ненастной погоды стал ветер, в субботу, 5 сентября, в Москве порывы достигали 15 метров в секунду, а по области – 21 метра в секунду", – подчеркнула Позднякова.

На данный момент атлантический циклон, который испортил погоду в выходные, отступил на северо-восток европейской части страны. Тем не менее в понедельник, 7 сентября, погода в столице останется ветреной и прохладной: днем ожидается не выше 14 градусов, что почти на 5 градусов ниже нормы.

"Но периоду осенней прохлады приходит конец. Уже в среду, 9 сентября, температура воздуха станет превышать норму", – заключила синоптик.

Начало бабьего лета ожидается в Московском регионе уже во вторник, 8 сентября. Оно будет держаться около пяти дней. Тепло в город принесет азорский антициклон.