Небольшой дождь пройдет в Москве 7 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода и небольшой дождь ожидаются в Москве в понедельник, 7 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов. В Подмосковье – от 9 до 14 градусов.

Также в регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что воздух в Московском регионе прогреется до 21 градуса в среду, 9 сентября. При этом в начале недели город будет находиться под влиянием тыловой части обширного циклона.

Вторая половина недели прогнозируется еще более теплой. Однако ожидаются небольшие дожди.