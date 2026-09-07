РИА Новости: Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле

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Турция выступает за возвращение прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбул и рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны западных стран. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

По его словам, Анкара рассматривает Стамбул как уже зарекомендовавшую себя переговорную площадку, где российская и украинская стороны имеют опыт прямого взаимодействия.

Он напомнил, что в 2025 году там состоялись три раунда переговоров, результатом которых стал обмен пленными. Кроме того, Москва передала Киеву тела погибших украинских военных, а стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

В турецком руководстве считают, что именно продолжение прямого диалога способно создать условия для продвижения к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом подчеркивается: без широкого международного содействия добиться устойчивого результата будет значительно сложнее.

В турецком правительстве также отметили, что международному сообществу важно не ограничиваться призывами к миру, а поддержать практические шаги, которые могут привести стороны к диалогу.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф на пресс-конференции в Киеве заявил, что России и Украине нужно пойти на взаимные уступки и сократить разногласия для достижения мирного урегулирования. Также он выразил надежду на проведение трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в ближайшее время.