Эксперт Любимова посоветовала сдавать анализы питомцев перед ежегодной вакцинацией

Россияне пожаловались на тяжелые осложнения у кошек после вакцинации "Мультифелом": у животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут. Подробнее – в материале Москвы 24.
Не единичный случай
Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел" производства "Ветбиохим": хозяева жалуются на тяжелые осложнения у питомцев после прививок. Как сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА", у животных поднимается высокая температура, появляется рвота и стул с кровью.
Например, в подмосковном приюте такой препарат ввели восьми котятам в конце июля. После чего, по словам руководителя учреждения, пятерым из них стало плохо: температура поднялась до 40,5 градуса, началась рвота, животные перестали есть и пить. Один котенок впал в кому и погиб, еще двух выхаживали круглосуточно неделю.
Также, по словам журналистов, еще одна история произошла в Самаре. Хозяйка четырехмесячного кота рассказала, что питомец тяжело перенес повторную вакцинацию "Мультифелом-4" серии № 5, которую провели одновременно с прививкой от бешенства "Рабифел". После уколов у питомца начался сильный понос с кровью, он почти перестал есть. Ветврачи предположили, что причина в корме, однако владелица настаивает: до вакцинации котенок питался им и проблем не было.
Сам производитель вакцин, компания "Ветбиохим", которая до этого уже попала в скандал с собачьими вакцинами "Мультикан-8", заявила, что официальных жалоб на препарат к ним не поступало. В компании отметили, что в некоторых сообщениях СМИ упоминается "Мультифел-4" в упаковках, которые уже не продаются.
При этом, по данным производителя, вакцинами именно этих серий прививали кошек в приютах и клиниках, с которыми компания сотрудничает на постоянной основе. В итоге никаких негативных реакций у животных не зафиксировали.
В свою очередь, в Россельхознадзоре тоже сообщили, что им пока не поступало жалоб на гибель кошек после применения "Мультифела".
Главное – доказательства
На текущий момент официальных выводов о причинно-следственной связи между вакциной "Мультифел" и гибелью животных нет, однако уже можно говорить, кто будет нести ответственность за происходящее и что делать пострадавшим владельцам. Об этом заявила в разговоре с Москвой 24 юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Анастасия Комагина.
"Производитель – основной ответчик, если будет доказано, что препарат был некачественным или нарушена технология производства. Это грозит отзывом лицензии и компенсацией ущерба", – отметила она.
Кроме того, виновными в нарушении правил вакцинации (например, непроведение осмотра, использование просроченного препарата) могут быть признаны ветклиника или врач. При этом регулирующие органы (Россельхознадзор) не являются ответчиками, но их обязанность – проверять безопасность препаратов, отметила юрист.
Если после вакцинации у животного появились нежелательные реакции, первым делом нужно незамедлительно показать его ветеринару. При визите эксперт рекомендовала иметь при себе всю сопутствующую документацию: чеки, врачебные назначения и историю болезни. Также необходимо зафиксировать доказательства – фото упаковки вакцины с указанием серии и срока годности – и произвести фото- или видеофиксацию текущего состояния питомца.
Следом юрист посоветовала подать официальные жалобы: обязательно – производителю, дополнительно – в Россельхознадзор (через форму на официальном сайте).
"Важно понимать: в случае гибели животного владельцу нужно будет доказать, что это произошло именно из-за вакцины, а не из-за других причин. Поэтому необходимо провести независимую экспертизу. Затем пострадавший может выдвинуть производителю или ветклинике досудебные требования и, если они не будут удовлетворены, обратиться в суд с иском", – резюмировала Комагина.
На что обратить внимание
В свою очередь, перед вакцинацией необходимо удостовериться в том, что животное клинически здорово, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 кинолог, зоопсихолог и ветеринарный невролог Татьяна Любимова.
"Предварительно, желательно сдать анализы (биохимия и клинический анализ), чтобы убедиться в отсутствии отклонений. При наличии проблем сначала устанавливают причину – скрытую инфекцию или внутреннее заболевание. При некоторых хронических патологиях (например, эписиндром) необходимо проконсультироваться с профильным специалистом о необходимости вакцинации", – отметила эксперт.
По словам врача, поводом для беспокойства считаются рвота, сильная вялость, апатия или отказ от еды, проявившиеся почти сразу после прививки. В такой ситуации животное нужно как можно скорее доставить в ветклинику. Владелец при наличии навыков может измерить температуру питомца, но в учреждении ее все равно проверят, так же как и давление, оказав в том числе необходимую экстренную помощь.
При рвоте или диарее также важно сразу обращаться к ветеринару. Врачу нужно сообщить, какую вакцину ставили, сколько времени прошло после нее, была ли дегельминтизация (желательно за 7–10 дней до вакцинации, можно двукратно с интервалом 10 дней), подчеркнула Любимова.
"Нормальные побочные эффекты – это вялость, сонливость, местная реакция в зоне инъекции (покраснение, отек, зуд – обычно быстро проходит, но за этим нужно следить). Температура может быть повышена – это в пределах нормы, но, если она держится слишком долго, даже слегка повышенная, лучше показать питомца ветеринару. То есть хорошо, если на следующий день все пришло в норму", – добавила она.
Важно помнить, что реакция на изменение температуры у животных индивидуальна. У одних питомцев даже небольшое повышение (например, до 38,7 градуса у взрослой собаки при норме 38–38,5, у щенков – до 38,5 градуса) заметно сказывается на самочувствии, у других никаких перемен не видно. Поэтому при любых сомнениях лучше проконсультироваться с ветеринаром, пояснила Любимова.
Говоря о самих прививках, исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации Тимур Чибиляев в беседе с ТАСС подчеркнул, что на сегодняшний день российские вакцины по качеству не уступают зарубежным.
"Государством выстроена такая система, что зарегистрировать препарат, не соответствующий по своей эффективности, безопасности и качеству установленным государством высоким стандартам, просто невозможно. То же и в части производства", – подчеркнул он.
При этом ветеринар Анна Соловьева пояснила журналистам, что побочные эффекты могут возникать вне зависимости от страны производства.
"Если не брать нештатные ситуации, они (вакцины. – Прим. ред.) выполняют свою основную задачу – формируют иммунитет. <...> Выбирая только импортную вакцину, мы все равно не можем полностью исключить аллергию или другую тяжелую реакцию", – пояснила она.
Какие риски?
Дополнительно Анна Соловьева предупредила об опасности приобретения препаратов с рук или поиска на сайтах объявлений.
Как минимум, вакцина может оказаться неэффективной, а госветслужба не примет такую прививку при оформлении выезда. Также не стоит доверять неизвестным частным врачам, которые обещают поставить импортную вакцину. Иногда владельцы домашних животных прибегают к другому варианту – выезжают за рубеж и делают прививки там. В частности, питомцев отвозят в Белоруссию.
"Вакцинацию проводят в ветеринарной клинике, как и в России. На основании такой прививки можно оформить документы на дальнейший выезд. Российские ветеринарные службы принимают сведения о вакцинации, проведенной в другой стране, если ветпаспорт заполнен правильно. В нем должны быть указаны вакцина и ее серия, стоять необходимые печати и подписи", – отметила ветврач.
Однако она не советовала прибегать к такому методу, если питомцы плохо переносят дорогу, стрессуют или нездоровы. Такой медицинский тур может оказаться для зверей тяжелым испытанием, спровоцировать проблемы с поведением и даже ухудшить состояние.
В ссвою очередь, ветеринар высшей категории Михаил Шеляков в беседе с изданием "Ридус" предостерег хозяев питомцев от отказа от прививки.
В связи с чем массовый отказ от прививки может привести к увеличению числа таких патологий, заключил Шеляков.