Эксперт Любимова посоветовала сдавать анализы питомцев перед ежегодной вакцинацией

Россияне пожаловались на тяжелые осложнения у кошек после вакцинации "Мультифелом": у животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут. Подробнее – в материале Москвы 24.

Не единичный случай

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел" производства "Ветбиохим": хозяева жалуются на тяжелые осложнения у питомцев после прививок. Как сообщил телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА", у животных поднимается высокая температура, появляется рвота и стул с кровью.

Например, в подмосковном приюте такой препарат ввели восьми котятам в конце июля. После чего, по словам руководителя учреждения, пятерым из них стало плохо: температура поднялась до 40,5 градуса, началась рвота, животные перестали есть и пить. Один котенок впал в кому и погиб, еще двух выхаживали круглосуточно неделю.

Также, по словам журналистов, еще одна история произошла в Самаре. Хозяйка четырехмесячного кота рассказала, что питомец тяжело перенес повторную вакцинацию "Мультифелом-4" серии № 5, которую провели одновременно с прививкой от бешенства "Рабифел". После уколов у питомца начался сильный понос с кровью, он почти перестал есть. Ветврачи предположили, что причина в корме, однако владелица настаивает: до вакцинации котенок питался им и проблем не было.

Сам производитель вакцин, компания "Ветбиохим", которая до этого уже попала в скандал с собачьими вакцинами "Мультикан-8", заявила, что официальных жалоб на препарат к ним не поступало. В компании отметили, что в некоторых сообщениях СМИ упоминается "Мультифел-4" в упаковках, которые уже не продаются.

При этом, по данным производителя, вакцинами именно этих серий прививали кошек в приютах и клиниках, с которыми компания сотрудничает на постоянной основе. В итоге никаких негативных реакций у животных не зафиксировали.





из заявления компании Мы не оставляем без внимания сообщения о возможных нежелательных реакциях. Если после вакцинации препаратом "Мультифел" вы наблюдали изменения в состоянии животного и предполагаете их связь с вакцинацией, просим обратиться к нам напрямую.

В свою очередь, в Россельхознадзоре тоже сообщили, что им пока не поступало жалоб на гибель кошек после применения "Мультифела".

Главное – доказательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На текущий момент официальных выводов о причинно-следственной связи между вакциной "Мультифел" и гибелью животных нет, однако уже можно говорить, кто будет нести ответственность за происходящее и что делать пострадавшим владельцам. Об этом заявила в разговоре с Москвой 24 юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Анастасия Комагина.

"Производитель – основной ответчик, если будет доказано, что препарат был некачественным или нарушена технология производства. Это грозит отзывом лицензии и компенсацией ущерба", – отметила она.

Кроме того, виновными в нарушении правил вакцинации (например, непроведение осмотра, использование просроченного препарата) могут быть признаны ветклиника или врач. При этом регулирующие органы (Россельхознадзор) не являются ответчиками, но их обязанность – проверять безопасность препаратов, отметила юрист.





Анастасия Комагина юрист, руководитель благотворительного фонда помощи животным Производителю и/или ветклинике могут присудить возмещение материального ущерба (рыночная стоимость питомца, расходы на лечение) и компенсацию морального вреда. Для этого владельцы животных должны обратиться в суд с соответствующим иском. Также производителю грозят штрафы или приостановление деятельности за нарушения лицензионных требований.

Если после вакцинации у животного появились нежелательные реакции, первым делом нужно незамедлительно показать его ветеринару. При визите эксперт рекомендовала иметь при себе всю сопутствующую документацию: чеки, врачебные назначения и историю болезни. Также необходимо зафиксировать доказательства – фото упаковки вакцины с указанием серии и срока годности – и произвести фото- или видеофиксацию текущего состояния питомца.

Следом юрист посоветовала подать официальные жалобы: обязательно – производителю, дополнительно – в Россельхознадзор (через форму на официальном сайте).

"Важно понимать: в случае гибели животного владельцу нужно будет доказать, что это произошло именно из-за вакцины, а не из-за других причин. Поэтому необходимо провести независимую экспертизу. Затем пострадавший может выдвинуть производителю или ветклинике досудебные требования и, если они не будут удовлетворены, обратиться в суд с иском", – резюмировала Комагина.

На что обратить внимание

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В свою очередь, перед вакцинацией необходимо удостовериться в том, что животное клинически здорово, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 кинолог, зоопсихолог и ветеринарный невролог Татьяна Любимова.

"Предварительно, желательно сдать анализы (биохимия и клинический анализ), чтобы убедиться в отсутствии отклонений. При наличии проблем сначала устанавливают причину – скрытую инфекцию или внутреннее заболевание. При некоторых хронических патологиях (например, эписиндром) необходимо проконсультироваться с профильным специалистом о необходимости вакцинации", – отметила эксперт.

По словам врача, поводом для беспокойства считаются рвота, сильная вялость, апатия или отказ от еды, проявившиеся почти сразу после прививки. В такой ситуации животное нужно как можно скорее доставить в ветклинику. Владелец при наличии навыков может измерить температуру питомца, но в учреждении ее все равно проверят, так же как и давление, оказав в том числе необходимую экстренную помощь.





Татьяна Любимова кинолог, зоопсихолог и ветеринарный невролог При этом в первый час после прививки не рекомендуется уходить далеко от учреждения – лучше погулять рядом без контакта с другими животными (карантин), чтобы при аллергической реакции сразу вернуться к специалистам. Можно посидеть в зоне ожидания хотя бы 40 минут.

При рвоте или диарее также важно сразу обращаться к ветеринару. Врачу нужно сообщить, какую вакцину ставили, сколько времени прошло после нее, была ли дегельминтизация (желательно за 7–10 дней до вакцинации, можно двукратно с интервалом 10 дней), подчеркнула Любимова.

"Нормальные побочные эффекты – это вялость, сонливость, местная реакция в зоне инъекции (покраснение, отек, зуд – обычно быстро проходит, но за этим нужно следить). Температура может быть повышена – это в пределах нормы, но, если она держится слишком долго, даже слегка повышенная, лучше показать питомца ветеринару. То есть хорошо, если на следующий день все пришло в норму", – добавила она.

Важно помнить, что реакция на изменение температуры у животных индивидуальна. У одних питомцев даже небольшое повышение (например, до 38,7 градуса у взрослой собаки при норме 38–38,5, у щенков – до 38,5 градуса) заметно сказывается на самочувствии, у других никаких перемен не видно. Поэтому при любых сомнениях лучше проконсультироваться с ветеринаром, пояснила Любимова.

Говоря о самих прививках, исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации Тимур Чибиляев в беседе с ТАСС подчеркнул, что на сегодняшний день российские вакцины по качеству не уступают зарубежным.

"Государством выстроена такая система, что зарегистрировать препарат, не соответствующий по своей эффективности, безопасности и качеству установленным государством высоким стандартам, просто невозможно. То же и в части производства", – подчеркнул он.

При этом ветеринар Анна Соловьева пояснила журналистам, что побочные эффекты могут возникать вне зависимости от страны производства.

"Если не брать нештатные ситуации, они (вакцины. – Прим. ред.) выполняют свою основную задачу – формируют иммунитет. <...> Выбирая только импортную вакцину, мы все равно не можем полностью исключить аллергию или другую тяжелую реакцию", – пояснила она.

Какие риски?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дополнительно Анна Соловьева предупредила об опасности приобретения препаратов с рук или поиска на сайтах объявлений.

Как минимум, вакцина может оказаться неэффективной, а госветслужба не примет такую прививку при оформлении выезда. Также не стоит доверять неизвестным частным врачам, которые обещают поставить импортную вакцину. Иногда владельцы домашних животных прибегают к другому варианту – выезжают за рубеж и делают прививки там. В частности, питомцев отвозят в Белоруссию.

"Вакцинацию проводят в ветеринарной клинике, как и в России. На основании такой прививки можно оформить документы на дальнейший выезд. Российские ветеринарные службы принимают сведения о вакцинации, проведенной в другой стране, если ветпаспорт заполнен правильно. В нем должны быть указаны вакцина и ее серия, стоять необходимые печати и подписи", – отметила ветврач.

Однако она не советовала прибегать к такому методу, если питомцы плохо переносят дорогу, стрессуют или нездоровы. Такой медицинский тур может оказаться для зверей тяжелым испытанием, спровоцировать проблемы с поведением и даже ухудшить состояние.

В ссвою очередь, ветеринар высшей категории Михаил Шеляков в беседе с изданием "Ридус" предостерег хозяев питомцев от отказа от прививки.





Михаил Шеляков ветеринар высшей категории Многие люди на волне паники говорят, что вообще не станут вакцинировать животных. Вывод не совсем правильный. Наша страна традиционно неблагополучна по особо опасным заболеваниям вроде бешенства.

В связи с чем массовый отказ от прививки может привести к увеличению числа таких патологий, заключил Шеляков.

