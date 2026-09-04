04 сентября, 17:24Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 56 БПЛА, летевших на столицу
Фото: MAX/"Минобороны России"
19 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Мэр добавил, что в настоящий момент на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Атака дронов на столицу началась в пятницу, 4 сентября. В настоящий момент количество беспилотников, перехваченных над Москвой, составляет 56.
На фоне этого введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов Домодедово и Внуково. Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.