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04 сентября, 17:40

Транспорт

Движение трамваев на улице Преображенский Вал восстановили после ДТП на путях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На улице Преображенский Вал восстановили движение трамваев после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Составы следуют по обычному графику.

Ранее трамваи маршрутов № 11, 36 и 46 задерживались в районе остановки "Преображенское кладбище" из-за ДТП на путях. Пассажиров призывали следить за объявлениями водителей.

До этого на Кольцевой линии метрополитена временно увеличивали интервалы движения поездов против часовой стрелки. Причиной стало падение пассажира на пути. Спустя время движение было введено в график.

Кроме того, было затруднено движение поездов через станцию Подольск Курского направления МЖД, включая МЦД-2. Там по техпричинам остановился пригородный поезд № 6204.

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