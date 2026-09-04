Легковой автомобиль опрокинулся на 7-м км МКАД

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Легковой автомобиль опрокинулся на 7-м километре МКАД в районе съезда 7В. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В настоящее время на месте работают городские оперативные службы. Уточняются все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

Движение в районе ДТП затруднено на 5 километров. В Дептрансе попросили быть внимательными, а также призвали выбирать пути объезда.

Ранее на юге Москвы произошло ДТП с участием поливальной машины и автобуса коммерческого перевозчика. Никто не пострадал. Отмечалось, что в отношении перевозчика будет проведена служебная проверка.