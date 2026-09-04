Трамваи задерживаются из-за ДТП на путях на улице Преображенский Вал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № 11, 36 и 46 задерживаются в районе остановки "Преображенское кладбище" на улице Преображенский Вал в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, причиной стало ДТП на путях. В связи с этим маршруты городского транспорта временно изменены.

Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее задымление произошло на крыше трамвая на Варшавском шоссе в районе остановки "1-й Нагатинский проезд". Водитель действовал по инструкции, остановил трамвай и обеспечил безопасный выход всех пассажиров.

Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение восстановлено в короткие сроки.

