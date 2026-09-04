Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 17:23

Происшествия

Трамваи задерживаются из-за ДТП на путях на улице Преображенский Вал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № 11, 36 и 46 задерживаются в районе остановки "Преображенское кладбище" на улице Преображенский Вал в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, причиной стало ДТП на путях. В связи с этим маршруты городского транспорта временно изменены.

Пассажиров призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее задымление произошло на крыше трамвая на Варшавском шоссе в районе остановки "1-й Нагатинский проезд". Водитель действовал по инструкции, остановил трамвай и обеспечил безопасный выход всех пассажиров.

Городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение восстановлено в короткие сроки.

Читайте также


происшествияДТПтранспортгород

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика