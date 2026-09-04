04 сентября, 16:38Происшествия
Взрыв произошел в главном офисе СБУ в Киеве
Фото: 123RF.com/sommersby
Взрыв произошел в главном офисе Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.
Он уточнил, что взрыв произошел в непосредственной близости от кабинета руководителя спецслужбы Александра Поклада. Зеленский добавил, что уже переговорил с ним.
Украинские СМИ публикуют фотографии с места происшествия, на которых видно, что над зданием поднимается густой дым.
Ранее в одном из районов Киева вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, возгорание произошло на складах. При этом конкретная информация о том, что горит, не уточнялась.