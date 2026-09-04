Взрыв произошел в главном офисе СБУ в Киеве

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Взрыв произошел в главном офисе Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

Он уточнил, что взрыв произошел в непосредственной близости от кабинета руководителя спецслужбы Александра Поклада. Зеленский добавил, что уже переговорил с ним.

Украинские СМИ публикуют фотографии с места происшествия, на которых видно, что над зданием поднимается густой дым.

Ранее в одном из районов Киева вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, возгорание произошло на складах. При этом конкретная информация о том, что горит, не уточнялась.