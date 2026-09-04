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04 сентября, 16:19

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Ветеринар Котина посоветовала прятать от питомцев шнурки и мелкие игрушки

Ветеринар рассказала, какие предметы могут проглотить питомцы во время игры

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

Веревки, пенопласт и мелкие острые игрушки следует убирать подальше от питомцев: в противном случае такие предметы могут оказаться у них в желудке в процессе игры. Об этом Москве 24 рассказала хирург Советской ветклиники Анастасия Котина.

Ранее московским ветеринарам пришлось спасать кота, проглотившего кусок веревки длиной около метра. По словам Котиной, проводившей эту операцию, подобные случаи происходят довольно часто.

"Питомцы съедают самые разные предметы. Причем для кошек наибольшую опасность представляют различные нитки, шнурки и мишура. Язык этих питомцев устроен так, что если зацепит что-то, то предмет проталкивается дальше внутрь и выплюнуть его обратно уже невозможно", – пояснила ветеринар.

В дальнейшем происходит инвагинация, то есть кишечник собирается на проглоченной веревке, и один его участок втягивается в просвет соседнего. В итоге врачам приходится отрезать часть кишечника.

Собаки иногда проглатывают части резиновых ковриков, которые любят грызть, пенопласт и даже шишки. Так что за питомцами надо внимательно следить во время прогулки, а в доме стараться убирать подальше все потенциально опасные предметы.
Анастасия Котина
хирург Советской ветклиники

Особенно важно, чтобы в зоне доступа животного не оказывались мелкие предметы с острыми краями, потому что они могут повредить ЖКТ, предупредила специалист.

"Еще советую внимательно осматривать новые игрушки для питомца. На них могут быть элементы, которые легко отгрызть и проглотить. Например, к нам недавно приносили кота, съевшего деталь из пуха", – отметила Котина.

Если питомец вдруг проглотил какой-то предмет, важно как можно быстрее показать его ветеринару. Не стоит пытаться помочь самостоятельно: особенно опасно тянуть за край веревки или нитки, который остался непроглоченным. Это чревато тем, что кишечник еще сильнее "соберется" и операция в итоге будет сложнее. К тому же можно повредить гортань, пояснила ветеринар.

Также опасно пытаться самостоятельно вызывать у животного рвоту, особенно используя для этого средства, которые советуют в интернете. Они агрессивно действуют на слизистую желудка, а если у питомца уже есть язва, то это может привести к перфорации, предупредила специалист.

Ранее заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская напомнила, что в доме опасность для питомцев представляют окна, оставленные в режиме проветривания. Животным, особенно молодым, бывает любопытно посмотреть, откуда идет свежий воздух: они запрыгивают в узкие проемы, а обратно выбраться уже не могут.

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Трошина Любовь

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