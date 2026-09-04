Младенец утонул в ванной в квартире в Уфе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Девятимесячный ребенок утонул в одной из квартир в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Предварительно, мальчик во время купания остался ненадолго без присмотра матери и погиб.

Следователи уже приехали в квартиру, им предстоит выяснить обстоятельства трагедии. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Красноярском крае двухлетний ребенок утонул в септике. 41-летняя женщина занималась бытовыми делами в частном доме на улице Таежной поселка Октябрьского. Рядом с ней в этот момент находились трое ее малолетних детей.

В какой-то момент один из сыновей вышел из дома во двор, а спустя какое-то время мать обнаружила его погибшим. По данному факту возбуждено уголовное дело.

