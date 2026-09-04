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04 сентября, 16:23

Происшествия

Свыше 80 человек во Франции заразились сальмонеллезом из-за тыквенных семечек

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Во Франции 81 человек заразился сальмонеллезом после употребления тыквенных семечек. Случаи регистрировались в разных регионах с 3 мая по 12 августа, сообщили в министерства здравоохранения и сельского хозяйства страны.

Заболевшие заразились одним штаммом Salmonella Enteritidis. Специалисты связали вспышку с продукцией переработчика из департамента Ло и Гаронна. Источник загрязнения пока не установлен. Шестерых человек госпитализировали, двое обращались за неотложной помощью. Сейчас все обратившиеся выздоровели.

Проверку предприятия провело Управление по защите населения департамента Ло и Гаронна. Руководство компании тем временем самостоятельно начало изымать продукцию из магазинов, не дожидаясь завершения проверки.

Под отзыв подпали как нерасфасованные тыквенные семечки, так и готовые смеси, содержащие их.

Ранее в подмосковном Зарайске возбудили дело по факту отравления 19 человек роллами. Установлено, что 16 человек принимали в пищу еду из кафе быстрого питания на улице Карла Маркса, деятельность которого была приостановлена. В настоящее время состояние 12 человек оценивается как средней степени тяжести.

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