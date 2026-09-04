04 сентября, 16:01Шоу-бизнес
Мосгорсуд пересмотрит приговор Артему Чекалину 28 сентября
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы защиты на приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артему Чекалину 28 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
В настоящее время Чекалин находится в СИЗО.
Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. Чекалин в апреле был приговорен к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Он признан виновным в выводе свыше 250 миллионов рублей за рубеж.
После этого защита блогера приняла решение обжаловать приговор. Апелляционная жалоба на вынесенный приговор была подана в мае.
В свою очередь, адвокат Чекалина Константин Третьяков заявлял, что никакая информация об этом по желанию подзащитного раскрываться не будет.
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