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04 сентября, 16:01

Шоу-бизнес

Мосгорсуд пересмотрит приговор Артему Чекалину 28 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы защиты на приговор бывшему супругу блогера Лерчек Артему Чекалину 28 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В настоящее время Чекалин находится в СИЗО.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. Чекалин в апреле был приговорен к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Он признан виновным в выводе свыше 250 миллионов рублей за рубеж.

После этого защита блогера приняла решение обжаловать приговор. Апелляционная жалоба на вынесенный приговор была подана в мае.

В свою очередь, адвокат Чекалина Константин Третьяков заявлял, что никакая информация об этом по желанию подзащитного раскрываться не будет.

"Московский патруль": блогер Валерия Чекалина обжалует приговор суда

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