Экс-супруг блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) Артем Чекалин подал жалобу на свой приговор, сообщили РИА Новости в суде.

Апелляционную жалобу зарегистрировал Гагаринский суд Москвы.

13 апреля Чекалина приговорили к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей. Его признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей за рубеж. Защита блогера решила обжаловать приговор.

По делу проходят и другие фигуранты, в том числе Лерчек. По ее делу приговор еще не оглашен, поскольку ей диагностировали онкологию, в связи с чем смягчили меру пресечения и приостановили уголовное дело до выздоровления.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

