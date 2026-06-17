В Санкт-Петербурге запретили продажу алкоголя на время праздника "Алые паруса"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Власти Санкт-Петербурга запретили продажу алкоголя на время проведения праздника выпускников "Алые паруса". Об этом сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на нормативные акты.

Запрет распространяется на розничную продажу спиртных напитков. Однако он не затронет организации общественного питания и розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.

Праздник "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Ожидается, что он соберет 66 тысяч выпускников из разных городов и стран.

В ночь на 27 июня в Москве также пройдет общегородской выпускной. На ВДНХ будет около 50 тысяч гостей и свыше 60 артистов. В частности, на сцену выйдут Сергей Лазарев, Алсу, Люся Чеботина, Лолита, Ольга Бузова и другие музыканты. Кроме того, перед выпускниками выступит секретный артист, за которого ребята сами голосовали.