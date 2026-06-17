Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 14:14

Регионы

В Санкт-Петербурге запретили продажу алкоголя на время праздника "Алые паруса"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Власти Санкт-Петербурга запретили продажу алкоголя на время проведения праздника выпускников "Алые паруса". Об этом сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на нормативные акты.

Запрет распространяется на розничную продажу спиртных напитков. Однако он не затронет организации общественного питания и розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.

Праздник "Алые паруса" пройдет в Петербурге 27 июня. Ожидается, что он соберет 66 тысяч выпускников из разных городов и стран.

В ночь на 27 июня в Москве также пройдет общегородской выпускной. На ВДНХ будет около 50 тысяч гостей и свыше 60 артистов. В частности, на сцену выйдут Сергей Лазарев, Алсу, Люся Чеботина, Лолита, Ольга Бузова и другие музыканты. Кроме того, перед выпускниками выступит секретный артист, за которого ребята сами голосовали.

Праздник "Алые паруса" пройдет в Санкт-Петербурге 27 июня

Читайте также


регионы

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика