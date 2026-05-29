29 мая, 10:32

Глава Минпросвещения РФ Кравцов призвал проводить выпускные в школах

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Для проведения выпускного не нужно тратить большие деньги, достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и просто сохранить традицию. Такое мнение высказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В пример глава ведомства привел свое прощальное мероприятие, которое было организовано в школе без значительных дополнительных затрат. В этом контексте министр подчеркнул важность сбора ребят после экзаменов.

"Устраивать какие-то большие праздники, наверное, это не всегда правильно и разумно. Где-то кто-то это может сделать, если возможности позволяют, а можно это и в школе провести", – приводит слова Кравцова канал "Юнашев Live" в МАХ.

Глава Минпросвещения призвал не стремиться к дорогостоящим мероприятиям, а сосредоточиться на создании душевной атмосферы и, самое главное, по его мнению, выражении благодарности учителям и учебному заведению.

Выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня. Как пояснили в министерстве просвещения, указанная дата носит рекомендательный характер. Сам же Кравцов отмечал, что основная цель заключается в создании равных и комфортных условий для отдыха детей во всех регионах страны.

