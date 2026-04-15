15 апреля, 19:06

Защита Чекалина опубликовала его видеообращение, записанное до приговора суда

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Защита блогера Артема Чекалина опубликовала его видеообращение, которое было записано до приговора суда.

В нем он заявил, что не считает себя виноватым, и отметил, что у него есть на руках документы, которые подтверждают его невиновность, но их "никто не хочет видеть". Также блогер указал на то, что дал адвокатам разрешение представить все документы по делу, однако банк официально 4 раза ответил, что документы "никто не предоставлял".

Чекалин добавил, что верил в справедливость и закон, и указал, что выплатил в 2,5 раза больше налогов, чем должен был после незаконной оптимизации. При этом он уже 3 года является фигурантом уголовного дела, за это время разрушились его бизнес и семья. Кроме того, его бывшая жена, блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) "отдала свое здоровье".

По мнению Чекалина, он уже "понес максимальное наказание". Блогер заявил, что его незаконно осудили, и назвал свой срок и штраф несправедливыми. Он также отметил, что надеется на апелляцию и на то, что к делу удастся приобщить официальный ответ банка, а также на оправдательное решение.

В конце ролика Чекалин поблагодарил всех за внимание и выразил надежду на понимание и поддержку.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей. Блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, ее бывший муж сознался только в неуплате налогов.

Приговор был вынесен 13 апреля. Блогеру назначили 7 лет колонии общего режима, а также штраф в размере 194,5 миллиона рублей.

Между тем слушание по делу Лерчек приостановлено. Решение было принято после того, как экс-супруге Чекалина диагностировали онкологию. В связи с этим ей смягчили меру пресечения и приостановили уголовное дело до выздоровления.

Читайте также


Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

