Защита Чекалина опубликовала его видеообращение, записанное до приговора суда

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Защита блогера Артема Чекалина опубликовала его видеообращение, которое было записано до приговора суда.

В нем он заявил, что не считает себя виноватым, и отметил, что у него есть на руках документы, которые подтверждают его невиновность, но их "никто не хочет видеть". Также блогер указал на то, что дал адвокатам разрешение представить все документы по делу, однако банк официально 4 раза ответил, что документы "никто не предоставлял".

Чекалин добавил, что верил в справедливость и закон, и указал, что выплатил в 2,5 раза больше налогов, чем должен был после незаконной оптимизации. При этом он уже 3 года является фигурантом уголовного дела, за это время разрушились его бизнес и семья. Кроме того, его бывшая жена, блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) "отдала свое здоровье".

По мнению Чекалина, он уже "понес максимальное наказание". Блогер заявил, что его незаконно осудили, и назвал свой срок и штраф несправедливыми. Он также отметил, что надеется на апелляцию и на то, что к делу удастся приобщить официальный ответ банка, а также на оправдательное решение.

В конце ролика Чекалин поблагодарил всех за внимание и выразил надежду на понимание и поддержку.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей. Блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, ее бывший муж сознался только в неуплате налогов.

Приговор был вынесен 13 апреля. Блогеру назначили 7 лет колонии общего режима, а также штраф в размере 194,5 миллиона рублей.

Между тем слушание по делу Лерчек приостановлено. Решение было принято после того, как экс-супруге Чекалина диагностировали онкологию. В связи с этим ей смягчили меру пресечения и приостановили уголовное дело до выздоровления.

