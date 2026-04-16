Дело о посягательстве на жизнь полицейских возбудили после стрельбы в Оренбуржье

В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в MAX.

В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию мужчины, напавшего на полицейских. Следователями и криминалистами совместно с сотрудниками МВД проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.

Инцидент произошел 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД России "Орское" прибыли в поселок Аккермановка для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске, однако мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся с места происшествия.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. В настоящий момент пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. Губернатор региона Евгений Солнцев заявил, что власти Оренбуржья окажут помощь семье погибшего полицейского.

В пресс-службе УМВД по региону указали, что подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. По данным полиции, мужчина передвигался на грузовом автомобиле "ГАЗон" с белой кабиной.