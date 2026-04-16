Власти Оренбуржья окажут помощь семье погибшего полицейского, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Он отметил, что полицейский погиб при задержании вооруженного преступника в поселке Аккермановка, еще трое правоохранителей получили ранения. Губернатор добавил, что их госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.

"Немыслимая утрата. Приношу соболезнования родным и близким. Все, чем нужно помочь, сделаем", – заключил Солнцев.

Инцидент произошел 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД России "Орское" прибыли в поселок Аккермановка для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске. Однако злоумышленник открыл стрельбу и скрылся.

В настоящий момент пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. При этом в пресс-службе УМВД по региону указали, что подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. По данным полиции, мужчина передвигался на грузовом автомобиле "ГАЗон" с белой кабиной. Возможный государственный номер "-851-" 102-й регион.

