Новости

Новости

16 апреля, 18:06

Происшествия

Власти Оренбуржья окажут помощь семье погибшего полицейского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Оренбуржья окажут помощь семье погибшего полицейского, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Он отметил, что полицейский погиб при задержании вооруженного преступника в поселке Аккермановка, еще трое правоохранителей получили ранения. Губернатор добавил, что их госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.

"Немыслимая утрата. Приношу соболезнования родным и близким. Все, чем нужно помочь, сделаем", – заключил Солнцев.

Инцидент произошел 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД России "Орское" прибыли в поселок Аккермановка для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске. Однако злоумышленник открыл стрельбу и скрылся.

В настоящий момент пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. При этом в пресс-службе УМВД по региону указали, что подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. По данным полиции, мужчина передвигался на грузовом автомобиле "ГАЗон" с белой кабиной. Возможный государственный номер "-851-" 102-й регион.

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

