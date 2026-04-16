Открывший огонь по полицейским в Оренбуржье может быть вооружен автоматом

Подозреваемый в убийстве полицейского в Оренбуржье может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудниками полиции за совершение особо тяжкого преступления разыскивается Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения", – уточнили в ведомстве.

По данным полиции, мужчина передвигался на грузовом автомобиле "ГАЗон" с белой кабиной. Возможный государственный номер "-851-" 102-й регион.

Инцидент произошел 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД России "Орское" прибыли в поселок Аккермановка для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске. Однако злоумышленник открыл стрельбу и скрылся.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. Сейчас пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии.