Пенсионер устроил стрельбу из винтовки у детсада в Санкт-Петербурге

72-летний пенсионер устроил стрельбу из пневматической винтовки возле детского сада в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 15 апреля во дворе дома на Светлановском проспекте. Выяснилось, что пенсионер решил проверить приобретенную винтовку и несколько раз выстрелил по пластиковым бутылкам неподалеку от детсада.

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции задержали нарушителя. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще решается.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга 17-летний юноша восемь раз выстрелил в бывшую возлюбленную из пневматического пистолета. В результате 20-летняя пострадавшая обратилась в травмпункт с ушибами бедра и плеча. Злоумышленник задержан.

