NYP: в Нью-Йорке мужчина застрелил семимесячную девочку, пытаясь убить ее отца

В Нью-Йорке случайно застрелили семимесячного ребенка в коляске. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету New York Post (NYP).

Инцидент произошел 6 апреля в Бруклине. По данным издания, 21-летний Амури Грин открыл стрельбу на улице, в результате чего случайно попал в двойную коляску, где были дети. Из-за этого семимесячная девочка погибла на месте, а ее двухлетний брат пострадал.

Злоумышленник пытался скрыться с места на скутере вместе с сообщником. Однако он врезался в автомобиль и сломал ногу. Благодаря этому сотрудники полиции оперативно задержали мужчину. Соучастника преступления нашли в Пенсильвании, его ожидает экстрадиция.

Сам злоумышленник рассказал, что целился в отца малышей, но промахнулся. Однако мать погибшей девочки отрицает изложенную мужчиной версию событий. Правоохранители не исключают, что случившееся могло быть связано с противостоянием уличных банд в городе.

