AP: американка, которая написала книгу о горе после смерти супруга, оказалась его убийцей

Жительница штата Юты (США), которая написала книгу о том, как пережить горе после потери близкого человека, убила собственного мужа, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на АР.

В марте 2022 года Коури Ричинс подмешала в коктейль Эрика Ричинса синтетический опиоид в пять раз больше смертельной дозы. До этого, в День святого Валентина, она отравила его сэндвичем с анальгетиком.

По данным СМИ, у женщины были долги в размере 4,5 миллиона долларов, и она надеялась получить наследство стоимостью более 4 миллионов долларов после смерти супруга. В результате ее признали виновной в покушении на убийство, подделке документов и мошенничестве.

Родственники погибшего мужчины, в свою очередь, признаются, что шокированы случившимся – женщина не только написала книгу, но и скорбела вместе с ними.

