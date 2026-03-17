AP: американка, которая написала книгу о горе после смерти супруга, оказалась его убийцей

17 марта, 11:36

Американка, которая написала книгу о горе после смерти супруга, оказалась его убийцей

Фото: 123RF.com/galsand2

Жительница штата Юты (США), которая написала книгу о том, как пережить горе после потери близкого человека, убила собственного мужа, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на АР.

В марте 2022 года Коури Ричинс подмешала в коктейль Эрика Ричинса синтетический опиоид в пять раз больше смертельной дозы. До этого, в День святого Валентина, она отравила его сэндвичем с анальгетиком.

По данным СМИ, у женщины были долги в размере 4,5 миллиона долларов, и она надеялась получить наследство стоимостью более 4 миллионов долларов после смерти супруга. В результате ее признали виновной в покушении на убийство, подделке документов и мошенничестве.

Родственники погибшего мужчины, в свою очередь, признаются, что шокированы случившимся – женщина не только написала книгу, но и скорбела вместе с ними.

Ранее семейная ссора во время просмотра футбольного матча клуба "Наполи" закончилась поножовщиной в Италии. Женщина решила, что ругань ее супруга из-за отмененного пенальти относится к ней и затрагивает память ее покойной бабушки. Сначала 35-летняя женщина бросила в мужа ножницы, а затем ударила кухонным ножом, продолжая метать в него всевозможные предметы. Один из ножей застрял в стене.

