Мужчина задержан за убийство женщины и ребенка в Котельниках

В Котельниках задержали 32-летнего мужчину за убийство женщины и ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета Подмосковья.

По данным следствия, 6 декабря в квартире в Котельниках обнаружили тело женщины и ее 6-летнего сына с множественными повреждениями головы. Было возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

В СК добавили, что подозреваемым оказался сосед. Ему предъявили обвинения. По основной версии следствия, мужчина совершил преступление на почве затяжного бытового конфликта.

Следователи и правоохранители осмотрели место происшествия. Они изъяли смывы, срезы, одежду потерпевших и иные предметы, провели допрос свидетелей и обвиняемого, назначили ряд судебных экспертиз. Следователи подали ходатайство об аресте мужчины.

Ранее в Симферополе мужчина убил 12-летнего племянника кухонным топором. Также он ранил 6-летнего брата мальчика и его 37-летнюю мать. По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве ребенка и покушении на убийство женщины и несовершеннолетнего.