Подмосковный суд арестовал трех иностранцев за попытку теракта

Фото: 123RF.com/sinenkiy

Королевский суд заключил граждан Узбекистана под стражу на два месяца по делу о теракте. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Подмосковья.

По версии следствия, иностранцы вступили в переписку с неустановленными лицами, чтобы помочь спецслужбам Украины совершить теракт на территории России. Для выполнения задания они получили от кураторов полиэтиленовый пакет и предмет, похожий на взрывное устройство.

Довести преступный замысел до конца не удалось, так как фигуранты были задержаны. Им предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору.

Ранее ФСБ предотвратила взрыв на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Московской области, который планировался украинскими спецслужбами. По информации правоохранителей, задержанный планировал пробурить грунт над газопроводом, активировать и установить взрывчатку. После выполнения задания он должен был выехать за границу.