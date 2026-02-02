Из больницы выписали троих детей, отравившихся угарным газом в саду Дагестана

Фото: телеграм-канал "Марат Шихалиев"

Трое из десяти детей, отравившихся угарным газом в частном детском саду в селе Параул в Дагестане, выписаны из больницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев.

По его словам, сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Остальных пострадавших отпустят домой во вторник, 3 февраля.

Инцидент с отравлением детей произошел 2 февраля. По информации регионального МЧС, дети жаловались на слабость и тошноту. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, после оказания помощи его состояние удалось нормализовать.

По предварительной версии, причиной отравления детей стала горелка, подключенная к газовой системе с использованием водяного шланга. Шихалиев подчеркнул, что это является грубым нарушением требований безопасности. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые проверки.