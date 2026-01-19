Двое младенцев умерли из-за отравления в детском саду в Иерусалиме

Фото: 123RF.com/joseh51

Двое младенцев умерли после предполагаемого отравления угарным газом в детском саду в Иерусалиме, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Еще 53 ребенка были доставлены в медучреждения для обследования. Врачи оценивают их состояние как легкое.

Согласно данным журналистов, изначально полиция рассматривала возможность отравления неизвестным веществом, но позже эту версию исключили. В свою очередь, пожарно-спасательные службы считают, что причиной отравления мог стать газ от отопительного оборудования.

Также известно, что инцидент произошел в частном детсаду, работавшем без лицензии министерства образования. В свою очередь, портал Ynet добавил, что три воспитательницы уже задержаны для допроса.

Ранее три человека, в том числе ребенок, отравились угарным газом в Бурятии. Следователи выяснили, что семья использовала дизельный генератор для обогрева дома после отключения электричества за неуплату.

По предварительной версии, отравление произошло из-за скопившегося вещества в непроветриваемом помещении. По факту было возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.