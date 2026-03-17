Новости

Новости

17 марта, 13:57

iDNES.cz: Швеция, Финляндия и Чехия хотят бойкотировать Кубок мира по хоккею из-за РФ

Швеция, Финляндия и Чехия планируют бойкотировать Кубок мира по хоккею из-за РФ

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Швеция, Финляндия и Чехия не будут играть в Кубке мира по хоккею 2028 года, если в турнире будет принимать участие Россия, сообщает газета "Известия" со ссылкой на iDNES.cz.

При этом комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бэттмэн подчеркнул, что в настоящий момент окончательного решения о приглашении российской команды пока что нет.

Кубок мира, в отличие от Олимпийских игр, проводится по правилам НХЛ. Решение о том, кого приглашать на турнир, принимает организация.

Ранее главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что капитан команды Александр Овечкин примет участие в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Помимо этого, Бэттмэн выразил надежду, что Овечкин будет и дальше играть в лиге. Он также отметил, что решение о продолжении карьеры в НХЛ будет принимать сам спортсмен.

