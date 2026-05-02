Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 13:01

В Рособрнадзоре указали на невозможность отмены ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы. Об этом ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что модель экзамена постоянно совершенствуется и соответствует запросу общества.

"Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, не знаю, так все бурно развивается, ну, может, лет через 10", – предположил глава ведомства.

При этом Музаев назвал ЕГЭ неидеальным. Как он указал, экзамен никогда не будет приятной процедурой. Глава Рособрнадзора добавил, что ни одна страна не отказалась от экзаменов в качестве формы отбора абитуриентов.

Ранее Рособрнадзор установил новые правила допуска участников в пункты проведения ЕГЭ в 2026 году. Согласно документу, участники экзамена должны будут добровольно сдавать все запрещенные предметы перед входом в пункт проведения экзамена. Организаторам и сотрудникам охраны запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам.

В свою очередь, Минпросвещения РФ поддержало решение Рособрнадзора. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что психологический настрой играет ключевую роль для успешной сдачи экзамена.

На ЕГЭ начали применять систему видеонаблюдения с искусственным интеллектом

