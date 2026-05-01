Минпросвещения РФ поддержало запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ

Министерство просвещения РФ поддержало решение Рособрнадзора запретить личный досмотр участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что психологический настрой играет ключевую роль для успешной сдачи экзамена. По его мнению, такой подход демонстрирует уважение к учащимся и одновременно повышает их ответственность перед итоговой аттестацией.

Ранее Рособрнадзор установил новые правила допуска участников в пункты проведения ЕГЭ в 2026 году. Согласно документу, участники экзамена должны будут добровольно сдавать все запрещенные предметы перед входом в пункт проведения экзамена. Организаторам и сотрудникам охраны запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам.

При срабатывании рамки металлоискателя силовик или педагог обязан только устно предложить выпускнику добровольно сдать запрещенный предмет. Если участник не желает расставаться с вещью, вызвавшей сигнал тревоги, на него составляется акт о недопуске.