Более 13 тыс кубических метров мазута вывезено с трех участков работ в Туапсе

В Туапсе с трех участков работ было собрано и вывезено более 13 тысяч кубических метров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Он отметил, что общая группировка сил и средств составляет 790 человек и 48 единиц техники. В гостиницах в настоящий момент остаются 85 человек – они были эвакуированы из-за возгорание на НПЗ.

Украинские БПЛА атаковали регион в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в Туапсе фрагменты дронов привели к пожару, который впоследствии перекинулся на двухэтажный жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

На территории Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. Власти объявили эвакуацию жителей домов у места возгорания. Основной очаг локализовали утром 29 апреля, 30-го числа его ликвидировали.

