Апрель 2026 года в Москве стал вторым среди самых влажных месяцев XXI века

Прошедший месяц в Москве стал вторым в списке самых влажных апрелей XXI века. В столице выпало 80,3 миллиметра осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

При этом 27 апреля был обновлен суточный рекорд по количеству осадков. Тогда в мегаполисе зафиксировали 27 миллиметров.

По словам синоптика, в течение месяца в столице обновлялись и рекорды минимального атмосферного давления. 23 апреля барометры установили 727 миллиметров ртутного столба, а 27-го числа – 724,9 миллиметра.

"Самые необычные для века глобального потепления рекорды зафиксированы в последние четыре дня месяца, когда в городе сформировался временный снежный покров высотой 12, десять, семь и четыре сантиметра соответственно", – написал Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 4 мая в Москву придет метеорологическое лето. Воздух в этот день прогреется до 23 градусов. Вместе с тем, по прогнозу метеоролога, в столице могут обновиться три суточных рекорда тепла – для 5, 6 и 7 мая.

