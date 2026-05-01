Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 15:17

Общество

Апрель 2026 года в Москве стал вторым среди самых влажных месяцев XXI века

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прошедший месяц в Москве стал вторым в списке самых влажных апрелей XXI века. В столице выпало 80,3 миллиметра осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

При этом 27 апреля был обновлен суточный рекорд по количеству осадков. Тогда в мегаполисе зафиксировали 27 миллиметров.

По словам синоптика, в течение месяца в столице обновлялись и рекорды минимального атмосферного давления. 23 апреля барометры установили 727 миллиметров ртутного столба, а 27-го числа – 724,9 миллиметра.

"Самые необычные для века глобального потепления рекорды зафиксированы в последние четыре дня месяца, когда в городе сформировался временный снежный покров высотой 12, десять, семь и четыре сантиметра соответственно", – написал Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 4 мая в Москву придет метеорологическое лето. Воздух в этот день прогреется до 23 градусов. Вместе с тем, по прогнозу метеоролога, в столице могут обновиться три суточных рекорда тепла – для 5, 6 и 7 мая.

Аренду самокатов и велосипедов возобновили в Москве в связи с улучшением погоды

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика