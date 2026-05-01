Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 11:52

Собянин: НКО являются стратегическими партнерами Москвы в заботе о горожанах

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Некоммерческие организации (НКО) стали стратегическими партнерами Москвы в заботе о горожанах. Они дополняют масштабную систему господдержки индивидуальными решениями и уникальными услугами, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По его словам, благодаря НКО помощь для москвичей становится более доступной и адресной. В настоящее время в столице зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, около 11 тысяч из которых ведут социально ориентированную деятельность.

"Они заботятся о детях, в том числе из многодетных семей и семей в кризисных ситуациях, людях с инвалидностью, детях-сиротах, участниках СВО и их близких", – написал мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что уже 7 лет в мегаполисе существует программа поддержки социально ориентированных НКО "Москва – добрый город". Ежегодно в рамках конкурса грантов столица выделяет на помощь 400 миллионов рублей. Всего финансирование получили 738 проектов на общую сумму в размере 2,8 миллиарда рублей.

Кроме того, город предоставляет НКО помещения в безвозмездное пользование на срок до 3 лет. НКО уже заняли 53 обустроенных пространства общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. В части помещений открыты 115 инклюзивных мастерских, где работают около 920 человек с особенностями здоровья.

С 2021 года в столице заработал первый в России социальный маркетплейс "Москва – добрый город". На этой онлайн-площадке продаются эксклюзивные изделия, изготовленные вручную мастерами с инвалидностью или в трудной жизненной ситуации. Вырученные средства отправляются на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив.

Ранее Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московские мастера" для сотрудников столичных некоммерческих организаций. Участвовать могут работники социально ориентированных НКО старше 18 лет, которые имеют регистрацию и работают в столице.

Всех участников ждут четыре этапа, за которые они получат баллы. Победителей определят 30 июня. Сотрудник, занявший первое место, получит 150 тысяч рублей, второе – 100 тысяч, третье – 65 тысяч.

Читайте также


Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

